علي جمعة: "زيادة النسل مدمر.. وتربية الأولاد صعبة"

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن تربية النشء مهمة صعبة، خاصة في عصر التكتولوجيا والإنترنت.

وأضاف “جمعة” خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " تلاقى الولد قاعد على اللاب توب، وعايش فى العالم الافتراضى، وأنا عاوز أعلمه وأربيه، عشان كده بنقول للناس يا جماعة زيادة النسل مدمر، والمؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف".

وأوضح مفتى الجمهورية السابق، أن حديث النبي (ص) "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة"، قصد به المؤمن القوي، والنبي حذرنا من كثرة النسل في حديث آخر، "يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن".

وعقب: "النبي كره إننا نكون كتير كغثاء السيل، وحذرنا إننا نكون كده، احنا تكاثرنا لازم نتحول إلى ما نستطيع نسيطر عليه".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.