الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

10 ملفات على طاولة أردوغان مع بداية فترته الجديدة

أردوغان
أردوغان

تزدحم مائدة الرئيس التركي طيب أردوغان بالملفات، بعضها عاجل لا يحتمل التأخير، ويمتد تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي القلب من ذلك تعثر العملية السياسية في ليبيا، وعودة العلاقات مع سوريا، وملف عودة اللاجئين السوريين.

ونجح أردوغان في اقتناص الفوز على غريمه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو في جولة الإعادة الأولى التي تشهدها انتخابات الرئاسة منذ تأسيس الجمهورية التركية قبل 100 عام.

ورغم فوزه بالمقعد ودخوله العقد الثالث من القيادة في تركيا، إلا أن أردوغان حقق فارقا بسيطا على منافسه وزعيم المعارضة كليشدار أوغلو، حيث حصل على نسبة أقل من 53 في المئة من أصوات الناخبين.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز الملفات على طاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع بداية فترته الرئاسية الجديدة والتي تمتد حتى عام 2028.

- النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشهد تعثرا، ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية.

- إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

- الاستقرار السياسي في الداخل وتعزيز شعبية الحزب الحاكم بعدما أظهرت الانتخابات تراجعا في شعبيته.

- معالجة أزمة اللاجئين بما يتماشى مع المطالب الداخلية والسياسة الخارجية للبلاد.

- تعزيز العلاقات مع سوريا بعد تصريحات الجانبين حول بحث إعادة العلاقات.

- إعادة توحيد الشعب بعد انتخابات شهدت استقطابا حادا.

- تشكيل حكومة قادرة على تلبية طموحات المواطنين وكسب ثقتهم.

- الانفتاح في العلاقات الخارجية، والعودة لسياسة صفر مشاكل.

- مواصلة تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

- دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء الانقسام.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أردوغان الشرق الأوسط شمال أفريقيا ليبيا سوريا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

خطأ طبي وتهديدات بالانتقام.. جراحة قيصرية حولت حياة "لمياء" لجحيم (مستندات)

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

تينوبو رئيسًا لنيجيريا: تحديات غير مسبوقة وسط حالة من الشك والأمل

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟