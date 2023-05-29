لا يفوتك هذا المساء| الحكومة تنجح فى حل أزمة الدواجن.. و«حياة كريمة» توفر علاجًا وسلعًا غذائية ودعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

حصار أزمة الدواجن.. الحكومة تنجح فى حل أزمة الدواجن بعد توفير الخامات والأعلاف

أكد خبراء صناعة الدواجن فى مصر أن الحكومة نجحت فى حل أزمة الدواجن، التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية، بعد استيراد كميات صغيرة من الدواجن البرازيلية لسد العجز فى الإنتاج، وتوالى الإفراجات عن نحو ٥ ملايين طن من الذرة الصفراء

https://www.dostor.org/4409443

بدء صالون "التنسيقية" حول أهم مخرجات المحور السياسي في الحوار الوطني (فيديو)

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، صالونا حول مخرجات المحور السياسي، بعد أسبوعين من النقاشات، بهدف عرض ونقاش أبرز المقترحات والنقاشات، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

https://www.dostor.org/4409473

سند الفقراء.. «حياة كريمة» توفر علاجًا وسلعًا غذائية ودعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توفير الدعم المالى للأسر الفقيرة والمستحقة للدعم، فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، لمعاونتها على تحمل أعباء الحياة والأزمات المعيشية. ووجهت المبادرة الرئاسية اهتمامًا خاصًا بمحافظة الجيزة

https://www.dostor.org/4409451

والد هدير يشكر الرئيس على استجابته لعلاج ابنته: "سميتها هدير السيسى"

قدّم والد هدير، الشابة المصابة بتيبس في الفكين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه بعلاج ابنته.

https://www.dostor.org/4409434

تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى.. كولر يدفع بالقوة الضاربة

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

https://www.dostor.org/4409488

تأييد حبس المتهم الرئيسي في «تقديم الكفن» بعين شمس 5 سنوات

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بشمال القاهرة، اليوم الإثنين، استشكال المتهم الرئيسي في واقعة تقديم الكفن بعين شمس على قرار حبسه.

https://www.dostor.org/4409445

أحمد حلمي يكشف سبب عدم ظهوره الإعلامي بشكل متكرر

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، مع وائل منصور ومنة عامر في برنامج عيشها بإنرجي، مساء اليوم، بعد اختياره نجما لشهر مايو.



https://www.dostor.org/4409411

برشلونة وآرسنال وميلان يتصدرون اهتمامات المصريين

تصدّرت فرق برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي؛ اهتمامات المصريين في عمليات البحث عبر مُحرك جوجل في الساعات الماضية.

https://www.dostor.org/4409296

تينوبو رئيسًا لنيجيريا: تحديات غير مسبوقة وسط حالة من الشك والأمل

أصبح بولا تينوبو رئيسًا لنيجيريا، الإثنين، خلال فترة من التحديات غير المسبوقة لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ما ترك بعض المواطنين يأملون في حياة أفضل، والبعض الآخر متشكك في أن أداء حكومته سيكون أفضل من الحكومة التي نجح فيها.

https://www.dostor.org/4409493