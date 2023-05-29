والد هدير يشكر الرئيس على استجابته لعلاج ابنته: "سميتها هدير السيسى"

قدّم والد هدير، الشابة المصابة بتيبس في الفكين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه بعلاج ابنته.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "دي بنته، بأشكر الرئيس على اللي عمله، أنا سميتها هدير عبدالفتاح السيسي على اسمه ربنا يخليك لينا".

وأضاف: "ربنا يخليكم لينا، ويعوضكم خير عن اللي بتعملوه".

واستجاب الرئيس السيسي لاستغاثة الإعلامية عزة مصطفى لعلاج حالة "هدير" ابنة محافظة الغربية التي تعاني من تيبس في الفكين وتعيش على المحاليل؛ لأنها غير قادرة على إدخال أي طعام أو أدوية إلى فمها.

وقالت هدير، في تقرير عرضه برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنا بأتكلم بأحرك لساني، لكن سناني مقفولة مبتفتحش، مقدرش أدخل حتى قرص برشام"، مضيفة: "مش عارفة أقعد أكل وسط عيالي، بآخد محاليل".