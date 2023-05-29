تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى.. كولر يدفع بالقوة الضاربة

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022-2023.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري:

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بعدما عاد إلى أجواء الدوري من جديد ومواصلة انتصاراته المحلية بعد تخطي عقبة إنبي وطلائع الجيش بعد إنهاء مهمته بنجاح وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي.

وواصل الأهلي تربعه على صدارة الترتيب بعد فوزه في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش ليصل إلى النقطة 59 في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بالرغم من لعب المارد الأحمر 4 مباريات أقل.

في المقابل يعاني سيراميكا بقيادة حلمي طولان المدير الفني، بشكل ملحوظ هذا الموسم ويمر بسلسلة من النتائج المخيبة للآمال، ويسعى إلى أن تكون بدايته الحقيقية وتصحيح أوضاعه أمام المارد الأحمر والخروج أمامه بنتيجة إيجابية لاستعادة الثقة من جديد.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا، وأكد أهمية مواصلة الانتصارات وتقرب الفريق من حسم اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين وأيضًا لزيادة الدافع والحافز المعنوي قبل مواجهة الوداد المغربي.