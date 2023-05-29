تينوبو رئيسًا لنيجيريا: تحديات غير مسبوقة وسط حالة من الشك والأمل

أصبح بولا تينوبو رئيسًا لنيجيريا، الإثنين، خلال فترة من التحديات غير المسبوقة لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ما ترك بعض المواطنين يأملون في حياة أفضل، والبعض الآخر متشكك في أن أداء حكومته سيكون أفضل من الحكومة التي نجح فيها.

وحضر آلاف النيجيريين والعديد من رؤساء الحكومات مراسم أداء اليمين لتينوبو البالغة من العمر 71 عامًا في العاصمة أبوجا.

ويخلف الرئيس محمد بخاري لقيادة دولة من المتوقع بحلول 2050 أن تصبح ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، مرتبطة بالولايات المتحدة بعد الهند والصين، وفق اسوشتيد برس الأمريكية.

لقد وعد تينوبو، الحاكم السابق لاغوس، التي تعد المركز الاقتصادي لنيجيريا - بالبناء على جهود بخاري؛ لتقديم مكاسب ديمقراطية للمواطنين في بلد تركت فيه الأزمات الأمنية المميتة والفقر المنتشر والجوع الكثيرين محبطين وغاضبين.

ومع استمرار الطعن في انتخابه في المحكمة من قبل أحزاب المعارضة وبين العديد من الشباب النيجيريين، تعهد تينوبو أيضًا بإعادة توحيد البلاد.

وفي تعليقاته الأولى كرئيس، أعلن تينوبو وهو أيضًا من حزب بخاري أن "الأمل عاد لنيجيريا"، وقال إنه سيعمل إلى ما هو أبعد من تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية لتوحيد دولة منقسمة بشدة وضمان العدالة والعدالة للمجموعات المتضررة.

وقال تينوبو: "لقد تحملنا المصاعب التي من شأنها أن تنهار مجتمعات أخرى"، "مهمتنا هي تحسين أساليب حياتنا بطريقة تغذي إنسانيتنا وتشجع التعاطف تجاه بعضنا البعض وتكافئ جهودنا الجماعية على النحو الواجب، ورمزًا لانتقال السلطة والولاء للرئيس الجديد، قدم الجنرال لاكي إرابور، رئيس أركان الدفاع النيجيري الأعلام الوطنية والدفاعية القديمة لنيجيريا إلى بخاري، وتلقى أعلامًا جديدة من تينوبو وهو أيضًا رئيس القوات المسلحة وفق اسوشتيد برس.