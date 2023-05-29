الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برشلونة وآرسنال وميلان يتصدرون اهتمامات المصريين

برشلونة
برشلونة

تصدّرت فرق برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، وميلان الإيطالي؛ اهتمامات المصريين في عمليات البحث عبر مُحرك جوجل في الساعات الماضية.

 

وأظهرت مؤشرات محركات البحث على جوجل، حلول الفرق الثلاثة في صدارة عمليات البحث، اليوم الإثنين، في النطاق الجغرافي لمصر، حيث جاء برشلونة في دائرة اهتمامات المصريين بعد فوزه العريش على مايوركا ثلاثية نظيفة أمس.

 

كما حل ميلان في قائمة الأعلى بحثًا في مصر، بعد فوزه على يوفينتوس في الدوري الإيطالي بهدف نظيف، ليحسم بهم ميلان مشاركته في دوري أبطال أوروبا، حيث حلّ في المركز الرابع بفارق 6 نقاط بينه وبين صاحب المركز الخامس أتالانتا.

 

وجاء آرسنال في قائمة الأعلى بحثًا بعد فوزه على وولفرهامبتون بخماسية نظيفة، لكنها جاءت متأخرة بعد أن خطف المان سيتي بطولة الدوري الإنجليزي بعد فترة طويلة من استحواذ الآرسنال على الصدارة.

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