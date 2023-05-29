الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل داء السيطرة يعتبر إدمانًا؟.. أستاذ طب نفسى يجيب

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية

قال الدكتور محمد عبدالهادي، استشاري العلاقات النفسية والعلاقات الزوجية، إن الشخصية التي تنفعل بشدة في المواقف الصغيرة لإقناع زوجته أنه سيكون سيد قرار المنزل في الأساس شخصية ساذجة بصورة كبيرة.

 السيطرة الزوجية

وأضاف عبدالهادي، خلال لقائه ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الشخصية المسيطرة تعمل بطريقة غير مباشرة، وهذا الشخص يكون شكاكًا ومتعاليًا في نفس الوقت.

داء السيطرة

في السياق، أشار د. محمد عادل، أستاذ الطب النفسي، إلى أن العلاقة الزوجية مشروع وهناك خمسة أشكال للمشروع، وتتمثل تلك الأشكال قيادة الزوح العلاقة والزوجة تابعة عن طريق للاقتناع أو الاستسلام، الزوحة تقود العلاقة والزوج تابع لها، الزوج والزوجة يريدان فرض السيطرة على الطرف الآخر، وهنا تستمر المشاكل ويحدث فشل زواج، قيادة الأهل للعلاقة الزوجية بدلًا من الزوح والزوجة.

وأضاف أن السيطرة لدى بعض الأشخاص أمر يصل إلى حد الداء، حيث يرغب هذا الشخص في فرض سيطرته بكل المواقف والأزمنة.

محمد عادل استاذ طب نفسي داء السيطرة السيطرة الزوجية الستات مابيعرفوش يكذبوا

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