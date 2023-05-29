الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلًا نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

يستعرض "الدستور" آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 بعد استقرار سعره في البنوك خلال التعاملات المسائية.
 

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.
 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
 

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb
 

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.
 

فى منتصف التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2325 جنيهًا

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 خلال  التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة
 

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع
 

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