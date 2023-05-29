الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى منتصف التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2325 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار سعر الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من توصل الجمهوريين والديمقراطيين أمس لاتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يونيو المقبل بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير كبير على حركة أسعار الذهب.

 

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

 

 

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 35 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء يوم السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2325 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1946 دولارًا.

 

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2657 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1993 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1550 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18600 جنيه.

 

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بقيمة 40 جنيهًا، وبنسبة 1.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفع لمستوى 2520 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2290 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا، وبنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1946 دولارًا.

 

 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

 

ويهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب، باعتبار أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.

اتفاق مبدئي اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية

غدًا.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق