فى منتصف التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2325 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار سعر الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من توصل الجمهوريين والديمقراطيين أمس لاتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يونيو المقبل بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير كبير على حركة أسعار الذهب.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 35 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء يوم السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2325 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1946 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2657 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1993 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1550 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18600 جنيه.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بقيمة 40 جنيهًا، وبنسبة 1.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفع لمستوى 2520 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2290 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا، وبنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1946 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية، بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

ويهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب، باعتبار أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم.