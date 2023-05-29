دبلوماسي سابق يعلق على فوز "أردوغان" في الانتخابات الرئاسية التركية

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية وتهنئة الرئيس السيسي له: "إنها ترجمة طبيعية لحالة العلاقات المؤهلة للعودة لمسارها الطبيعي، فالأجواء كانت إيجابية جدًا".

أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أن مصر ارتأت أن تتريث كعادتها حتى تنتهي الحملة الانتخابية، وحتى لا يكون عودة العلاقات على شكلها الطبيعي دعم لأحد المرشحين ضد آخر".

وأوضح حجازي أنه آن الأوان لعودة العلاقات المصرية ـ التركية لحالتها المرتجاة والطبيعية، مؤكدًا أن تهنئة الرئيس السيسي لنظيره التركي في محلها وتوقيتها، حيث لم تسارع القاهرة بالتطبيع أثناء الحملة الانتخابية؛ حتى لا تنحاز لطرف أو يستغل هذا التطبيع للدعاية لحملته وبالتالي فإن العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها في التاريخ.