الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين الفتوى: "لا يحق للرجل أن يأخذ من راتب زوجته" (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

وجه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رسالة لكل رجل يأخذ من راتب زوجته، وذلك في معرض رده على سؤال متصل يسأل هل يمكن خلط أموال الزوج والزوجة، وحكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الإثنين:"الزواج لا يترتب عليه اندماج الذمة المالية للزوجين، فللزوج ذمة مالية مستقلة، وكذلك للزوجة ذمة مالية مستقلة، ولا يحق لأحد أن يسيطر على مال الآخر، أو يأخذ منه".

وأردف "ربنا قال إنه لا يحل أن نأخذ من أموال النساء إلا ما تطيب نفوسهم"ـ وذكر قول الله "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً"ـ و"آتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا".

أمين الفتوى راتب الزوجة مال الزوجة

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