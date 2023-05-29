إصابة 6 إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل مدينة جهينة في الاتجاه القادم من الواحات تجاه الرماية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدخل مدينة جهينة القادم من الواحات تجاه الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.