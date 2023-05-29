السيطرة على حريق مبنى جهاز 15 مايو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو.

وكشفت التحريات، عن أن الحريق التهم الأدوار العليا من جوازات وإدارة المستقبل التعليمية وجزء كبير من مبني جهاز 15 مايو، ومبني السجل المدني.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو، مكون من 7 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلي المجاورات.