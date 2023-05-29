أبرز أهداف النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في 31 يوليو القادم

تسعى وزارة إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج في المشروعات القومية وذلك من خلال اطلاعهم على كافة الفرص المتاحة واشراكهم فيها

وأعلنت بالأمس السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة.

وترصد الدستور أبرز الموضوعات والأهداف التي يستهدفها انعقاد مؤتمر المصريين بالخارج:

تعرف المصريين بالخارج على خارطة الاستثمار الصناعي.

تهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين المصريين بالخارج.

تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

استعراض أهم ما يميز السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار.

إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج.

توسّيع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم.

الاهتمام بالتحديات التي تواجه الجاليات المصرية بالخارج.

محاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وكانت وجهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

كما أعربت عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة.