محافظة الفيوم: ضبط 320 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز طامية

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 320 كيلو جرام من اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز طامية، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.



وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.



وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة تموين طامية، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 320 كجم من اللحوم، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري الظاهري عليها تبين أنها غير مختومة بختم المجازر، وأن اللحوم بها تغير فى اللون وغير متماسكة القوام، وتنبعث منها رائحة كريهة دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوني حيالها.