الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأكبر فى المنطقة".. "العدالة والتنمية" يشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

هارون أرمجان عضو
هارون أرمجان عضو المجلس الأعلى

تحدث هارون أرمجان، عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية، عن تاريخ العلاقات بين مصر وتركيا على مدار التاريخ، قائلًا: «لهما تاريخ طويل ومشترك من العلاقات الطيبة، وعلى الرغم من بعض التوترات التي تعاني منها في بعض الأحيان فإنه يمكن دعم الحوار البنّاء من خلال البرامج المختلفة والأمر واضح للجميع".

مصر وتركيا من أقوى الدول فى المنطقة

وأضاف، في حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر وتركيا من أقوى الدول في المنطقة، وإذا لم تتخذا وتتوليا مسئولياتهما في المنطقة سوف يكون من العصيب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالشكل الأمثل، وبالتالي هناك حاجة للحوار البنّاء لحل المشكلات والتحديات دعما للعلاقات البناءة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الأمر من شأنه دعم استقرار العالم أجمع.

طاولة الحوار بين مصر وتركيا من شأنها دعم النقاش البنّاء

وأردف عضو المجلس الأعلى لصنع القرار بحزب العدالة والتنمية: إذا جلس الطرفان على طاولة الحوار فإن هذا من شأنه دعم النقاش البنّاء بين الجانبين- على حد تعبيره- فهناك يقين بأنه لا توجد مشكلة دون حل، والأمر واضح تماما أمام مصر وتركيا، إذا كان هناك مزيد من الدعم فالمنفعة ستكون لكلا الطرفين.

واختتم بأن أحد الأمثلة الجلية على ذلك هو أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، فإن كانت العلاقات غير طيبة بين مصر وتركيا فهذا من شأنه أن يتسبب ويلقي ببعض التداعيات على منطقة المتوسط بأكملها.

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