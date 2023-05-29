عبدالواحد السيد يشعر بالغضب فى الزمالك من تدخلات «ميدو»

اشتكى عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك، لـ«لجنة الكرة» من تدخلات أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، في بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.

ويشعر عبدالواحد السيد بحالة من الغضب الشديد، بسبب تدخلات «ميدو» في اختصاصاته كمدير للكرة، بجانب قيام ميدو بالحديث عن بعد التفاصيل الخاصة باللاعبين خلال برنامجه التليفزيونى.

وشهدت الفترة الماضية وقوف أحمد حسام ميدو بجانب نادي الزمالك، سواء على مستوى كره القدم، والفريق الأول، وقطاع الناشئين، فى ظل الأزمات التي يعاني منها النادي وعلى رأسها الحجز على الأرصدة.

كما حرص ميدو، خلال الفترة الماضية على حضور التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لدعم ومساندة اللاعبين، ومتابعة كافة التفاصيل، ومحاولة حل أي أزمات يعاني منها الفريق، وإزالة أي عقبات أمام اللاعبين.

كما لعب ميدو دور حلقة الوصل بين اللجنة الفنية والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، واللاعبين، وأسهم في حل العديد من المشكلات التي واجهت لاعبي الفريق مع المدرب، بسبب تغيير طريقة اللعب المعتاد عليها ومنح اللاعبين أدوارا مركبة داخل الملعب، وأيضا بسبب تغيير مراكز بعض اللاعبين.