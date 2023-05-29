الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالواحد السيد يشعر بالغضب فى الزمالك من تدخلات «ميدو»

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك

 اشتكى عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك، لـ«لجنة الكرة» من تدخلات أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، في بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.
ويشعر عبدالواحد السيد بحالة من الغضب الشديد، بسبب تدخلات «ميدو» في اختصاصاته كمدير للكرة، بجانب قيام ميدو بالحديث عن بعد التفاصيل الخاصة باللاعبين خلال برنامجه التليفزيونى.

وشهدت الفترة الماضية وقوف أحمد حسام ميدو بجانب نادي الزمالك، سواء على مستوى كره القدم، والفريق الأول، وقطاع الناشئين، فى ظل الأزمات التي يعاني منها النادي وعلى رأسها الحجز على الأرصدة.
كما حرص ميدو، خلال الفترة الماضية على حضور التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لدعم ومساندة اللاعبين، ومتابعة كافة التفاصيل، ومحاولة حل أي أزمات يعاني منها الفريق، وإزالة أي عقبات أمام اللاعبين.
كما لعب ميدو دور حلقة الوصل بين اللجنة الفنية والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، واللاعبين، وأسهم في حل العديد من المشكلات التي واجهت لاعبي الفريق مع المدرب، بسبب تغيير طريقة اللعب المعتاد عليها ومنح اللاعبين أدوارا مركبة داخل الملعب، وأيضا بسبب تغيير مراكز بعض اللاعبين.

احمد حسام ميدو عبد الواحد السيد غضب عب الواحد السيد لجنة الكرة بالقلعة البيضاء مدير الكرة بنادي الزمالك الزمالك

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق