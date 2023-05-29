فرصة للمتخصصين والهواة.. تعرف على شروط مسابقة التصوير الفلكى (فيديو)

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية الاشتراك في مسابقة التصوير الفلكي المُقدمة من مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك في نسختها الثالثة.

وحسبما جاء في الفيديو الذي نشره معهد الفلك، فإن الهدف العام من المسابقة هو استخدام الصور الفلكية كأداة تعليمية قيمة، ويسعى مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لإتاحة هذه الصور لاستخدامها كمصادر تعليمية (للمتخصصين، للهواة، للمعلمين، والمتعلمين) لتحقيق التأثير الأمثل لها، ولهذا تهدف المسابقة لزيادة الصور والمصادر التعليمية.

من يحق له الاشتراك في المسابقة؟.. يُمكن للمتخصصين أو الطلاب، أو الهواة، الاشتراك في مسابقة التصوير الفلكي.