الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح ودفن جثة طفلة عثر عليها مشنوقة في التجمع الأول

جثة
جثة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة طفلة، عثر عليها مشنوقة وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة سيدة عثر عليها وبها إصابات نافذة، استعدادا لسماع أقوالها.

و كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة القاهرة الجديدة في العثور على جثة طفلة وإصابة والدتها بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الأول، بأن الطفلة عمرها 4 سنوات وبها آثار شنق حول عنقها بينما الأم تعاني من جرح نافذ باليد والرقبة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لمعاينة العثور على جثة طفلة، وإصابة والدتها بجرح نافذ، وأمرت النيابة باستدعاء والد الطفلة وشهود العيان؛ لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة لأخذ أقوالها حول ملابسات الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين العثور على جثة طفلة وإصابة سيدة بجرح نافذ، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتولت النيابة التحقيق.

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