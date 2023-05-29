الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يلتقي وفد "وورلي بارسونز" لبحث معدلات تقدم الأعمال

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ حاليًا عدة مشروعات استراتيجية هامة في مجالي التكرير والبتروكيماويات، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية، والتوسع في صناعات القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية، وذلك بالتوازي مع العمل على خفض انبعاثات الكربون في أنشطة القطاع المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من شركة وورلي بارسونز العالمية للاستشارات الهندسية، ضمَّ عمرو العبيدي، نائب رئيس الشركة لشمال أفريقيا وعُمان والإمارات والعراق، والمهندس إبراهيم أحمد، ممثل الشركة في مصر، وأليكسى كراسنيف، مدير استشارات المشروعات، وفادي شبانة، مدير تنمية الأعمال. وحضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس أيمن عمارة، نائب رئيس هيئة البترول للمشروعات. وتم خلال اللقاء بحث معدلات تقدم الأعمال بالمشروعات التي تقدم الشركة العالمية الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى وسلامة العمليات لها خلال فترة التنفيذ، ومن ضمنها مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) ومشروع تطوير مجمع التفحيم وانتاج السولار بمصفاة تكرير السويس بالإضافة إلى عدة مشروعات فى مجال البتروكيماويات بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها.

وأضاف الوزير أن قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر العام الماضي شهدت الإعلان عن عدة مبادرات ومشروعات هامة لخفض انبعاثات الكربون في قطاع البترول وأنه جاري العمل على تنفيذها وفقًا للتعهدات والاتفاقيات العالمية التي تلتزم بها مصر، مشيرًا إلى أن فعاليات القمة والتي شهدت مشاركة واسعة من شركات البترول العالمية لأول مرة في تاريخ قمم المناخ، أثبتت أن هذه الانبعاثات يمكن أن تكون هامة ونستطيع الاستفادة منها وتطويعها واستغلالها باستخدام التكنولوجيات الحديثة، مما يحقق منافع اقتصادية وبيئية كبيرة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة على دعمها للمشروعات الهامة التي تنفذها مصر حاليًا وسعيها لأن تعمل على تحويل مصر إلى مركز للتميز في عمليات الشركة المختلفة بالاستفادة من الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة والإمكانات المتميزة التي تمتلكها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن منظومة التكامل والترابط بين دول المنطقة التي نجح قطاع البترول المصري في إرسائها في صناعة البترول والغاز بالمنطقة حفزت مختلف الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ العمليات بتوسع في المنطقة.

وأشار إلى قرب حضور وفد كبير من خبراء الشركة فى مجال الطاقة الخضراء لمصر للمساهمة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ، مؤكداً على فخر الشركة بمشاركتها فى مجهودات التحول الأخضر فى مصر.

الاستشارات الهندسية البترول والثروة المعدنية التكنولوجيات الحديثة الثروة المعدنية الشركة القابضة للبتروكيماويات القابضة للبتروكيماويات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجال الطاقة الخضراء

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