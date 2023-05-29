الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: لا نية لدى بايرن ميونخ لإقالة توماس توخيل

توماس توخيل
توماس توخيل

تحوم العديد من الشائعات حول مستقبل الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، خاصة عقب التغييرات الإدارية التي أجراها النادي البافاري منذ أيام.
وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني بعد فوزه على فريق كولن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من البوندسليجا بهدفين مقابل هدف، وبعد ساعات قليلة أعلنت إدارة النادي إقالة أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، من منصبيهما.


ووفقًا لما ذكره فابريزو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، نقلًا عن مصادر داخل النادي الألماني فإنه لا توجد أي نية لإقالة توماس توخيل من منصبه خلال الفترة المقبلة بعد رحيل حميديتش وكان.

وأفاد رومانو أن توخيل ينتظر الموقف النهائي لإدارة النادي من أجل العمل على مشروع الفريق.

 

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وتولى توخيل منصب المدير الفني لبايرن ميونخ في مارس الماضي ومرتبط مع الفريق بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2025.


وقاد توخيل بايرن ميونخ في 19 مباراة بكل المسابقات، وحقق الفوز في 9 وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

توماس توخيل بايرن ميونخ الدورى الألماني أوليفر كان حسن صالح حميديتش

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