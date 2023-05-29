لاعب بايرن ميونخ السابق: أتوقع رحيل توماس توخيل قريبًا

تحدث ديتمار هامان، لاعب وسط بايرن ميونخ الأسبق، عن مصير الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق، بعد التغييرات التي شهدتها إدارة النادي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ، أمس الأول السبت، إقالة الثنائي أوليفر كان (الرئيس التنفيذي) وصالح حميديتش (المدير الرياضي) من منصبيهما، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه.

هامان يتوقع رحيل توماس توخيل عن بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات ديتمار هامان التي أدلى بها للتليفزيون الألماني، قائلًا: "لا أستبعد رحيل توماس توخيل عن منصبه قريبًا، رغم تعيينه منذ شهرين".

وأضاف: "أعتقد أن توماس سيتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه، سيقدم استقالته؛ لأنه لن يتمكن من الاستمرار في الفريق".

وأوضح: "عندما تتعامل مع أشخاص مثل هؤلاء، عليك أن تسأل نفسك.. هل تريد العمل في هذا النادي؟".

واختتم هامان تصريحاته، مُشددًا: "أتوقع أن توماس توخيل لن يتواجد الموسم المقبل على مقعد المدير الفني لبايرن ميونخ".

من جانبه، قال إريك ماير، لاعب ليفربول وباير ليفركوزن السابق: "أعتقد أن توماس سيغادر بايرن ميونخ اليوم الإثنين".

يأتي ذلك رغم تصريحات هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، قائلًا: "نحن مقتنعون به، لقد تحدثت إلى توماس يوم الجمعة، لا أعرف لماذا لا ينبغي أن يكون مدربنا الموسم المقبل؟".

وكان توماس توخيل قد تولى تدريب فريق بايرن ميونخ في شهر مارس الماضي، لخلافة نظيره يوليان ناجلسمان الذي تمت إقالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ في يونيو 2025.