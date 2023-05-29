الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعب بايرن ميونخ السابق: أتوقع رحيل توماس توخيل قريبًا

توماس توخيل
توماس توخيل

تحدث ديتمار هامان، لاعب وسط بايرن ميونخ الأسبق، عن مصير الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق، بعد التغييرات التي شهدتها إدارة النادي.

وأعلن نادي بايرن ميونخ، أمس الأول السبت، إقالة الثنائي أوليفر كان (الرئيس التنفيذي) وصالح حميديتش (المدير الرياضي) من منصبيهما، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه.

 

هامان يتوقع رحيل توماس توخيل عن بايرن ميونخ

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات ديتمار هامان التي أدلى بها للتليفزيون الألماني، قائلًا: "لا أستبعد رحيل توماس توخيل عن منصبه قريبًا، رغم تعيينه منذ شهرين".

وأضاف: "أعتقد أن توماس سيتخذ هذا القرار من تلقاء نفسه، سيقدم استقالته؛ لأنه لن يتمكن من الاستمرار في الفريق".

وأوضح: "عندما تتعامل مع أشخاص مثل هؤلاء، عليك أن تسأل نفسك.. هل تريد العمل في هذا النادي؟".

واختتم هامان تصريحاته، مُشددًا: "أتوقع أن توماس توخيل لن يتواجد الموسم المقبل على مقعد المدير الفني لبايرن ميونخ".

 من جانبه، قال إريك ماير، لاعب ليفربول وباير ليفركوزن السابق: "أعتقد أن توماس سيغادر بايرن ميونخ اليوم الإثنين".

يأتي ذلك رغم تصريحات هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، قائلًا: "نحن مقتنعون به، لقد تحدثت إلى توماس يوم الجمعة، لا أعرف لماذا لا ينبغي أن يكون مدربنا الموسم المقبل؟".

وكان توماس توخيل قد تولى تدريب فريق بايرن ميونخ في شهر مارس الماضي، لخلافة نظيره يوليان ناجلسمان الذي تمت إقالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ في يونيو 2025.

توماس توخيل توخيل هامان بايرن ميونخ الدورى الألماني

الأكثر قراءة

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

إلزام 327 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.. 15 أغسطس

الكشف وتوفير العلاج لـ1570 فى 7 تخصصات طبية بقافلة ببنى سويف

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله