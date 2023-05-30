تايلور سويفت تتألق على خشبة المسرح مرتدية فستان من تصميم إيلي صعب

قدمت نجمة البوب ​​تايلور سويفت عرضًا في استاد ميتلايف في نيوجيرسي هذا الأسبوع بفستان هوت كوتور من تصميم اللبناني إيلي صعب خلال جولتها العالمية في إيراس.

من خلال تقرير تم نشره عبر موقع “thenationalnews”، تايلور سويفت ارتدت فستاناً ذهبياً من التول مما لفت الأنظارلها وهي تواصل الانطلاق في جولتها العالمية التي طال انتظارها في إيراس ، وتقوم النجمة بإخراج جميع محطات خزانة الملابس لهذه المناسبة.

من المعروف أن سويفت تلجأ إلى المصممين من الشرق الأوسط لتلبيسها ، وهذه الجولة لا تختلف.

في ليلة الجمعة خلال العرض الأول من بين ثلاثة عروض في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي ، صعدت النجمة إلى المسرح بفستان ذهبي من التول من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب ، أحد المفضلات المفضلة لدى سويفت.

ارتدت النجمة الثوب الحالم الذي يتميز برقبة مكشكشة وتفاصيل مشد معقدة بينما كانت تؤدي أداءً قويًا مسحورًا، الفستان من مجموعة هوت كوتور خريف وشتاء 2020 من مجموعة هوت كوتور لخريف وشتاء 2020.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها سويفت صعب خلال جولتها التي طال انتظارها، حيث ظهرت مغنية Shake it Off على خشبة المسرح بفستان من تصميم الأزهار من Saab الشهر الماضي أثناء أدائها في تامبا بولاية فلوريدا، بأكمام طويلة وتطريزات ثقيلة ، تم تزيين تنورة الفستان الشبكي الرقيق بعشرات البتلات الرقيقة ثلاثية الأبعاد.

اختارت Swift أيضًا Saab لتلبسها في العديد من لحظات السجادة الحمراء ، بما في ذلك حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2015 ، عندما ارتدت ثوبًا معدنيًا باللون الأزرق المخضر ، والذي تميز بمقدمة قصيرة وتنورة قطار طويلة.

لجأت أيضًا إلى المصمم لجوائز موسيقى الريف لعام 2013 في ناشفيل. لهذه المناسبة ، اختارت ثوبًا كلاسيكيًا من الساتان باللون الأحمر الداكن مع تنورة كاملة مزينة بالزهور، وتميز الفستان الوردي بقصة الأميرة بأشرطة رفيعة وتنورة كاملة وعمل خرزي معقد غطى الفستان ، مما يجعل الخصر هو النقطة المحورية.

واختارت" سويفت" أيضًا المصممة اللبنانية ريم عكرا لعدة مناسبات ، بما في ذلك واجبات العروسة لحضور حفل زفاف صديق طفولتها بريت ماك في عام 2016.

ارتدت أيضًا فستانًا من تصميم مصمم حفل Winter Whites Gala في لندن عام 2014. تميز هذا الفستان بقميص ذهبي مزين وتنورة بيضاء متدفقة.