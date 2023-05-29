بين التجديد والرحيل للسعودية.. غموض حول مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد

يحوم الغموض حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في فترة تسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية فإن بنزيما جدد عقده مع إدارة ريال مدريد ولكن على الرغم من ذلك تتشكك الشبكة في حسم مستقبل بنزيما خاصة بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي وعلى الرغم من التجديد فإنه يسعى للتوصل لاتفاق، خاصة أن مسئولي النادي السعودي يرون أن هناك فرصة للنجاح في حال استمرار المفاوضات مع بنزيما.

وأفادت الشبكة أن بنزيما بات انطوائيًا أكثر من المعتاد منه، وهناك شكوك في أن بنزيما يقيم العرض المقدم له من الدوري السعودي، خاصة أن العرض المقدم له يقتضي بحصوله على 200 مليون يورو بعقد لمدة عامين، بالإضافة إلى حقوق الصور والإعلانات.

ولعب بنزيما 42 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 30 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

ولعب بنزيما 647 مباراة مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وسجل 353 هدفًا وصنع 165.