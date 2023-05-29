الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ من 400 لـ22 ألف جنيه.. أسعار مصايف الغردقة

مصيف الغردقة
مصيف الغردقة

مع بداية فصل الصيف وقرب إجازات المدارس للطلاب، تسعى الأسر للبحث عن مقاصد جديدة لقضاء إجازة الصيف، للترويح عن نفسها والاستمتاع بإجازتها.

ورغم ارتفاع الأسعار في المصايف والحجوزات إلا أنه يمكن للأسر الذهاب إلى أماكن يمكنهم قضاء المصيف فيها بأقل تكلفة. 

ولذلك، تقدم "الدستور" دليلًا لقرائها لقضاء إجازة الصيف بأماكن وأسعار المصايف بمدن محافظة البحر الأحمر الساحلية، التي تحتوي على ما يقرب من 200 فندق سياحي بشواطئ خاصة.

 

بـ500 جنيه الليلة.. مصايف الغردقة

في مدينة الغردقة، شهدت أسعار المصايف ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بها. 

 

وبإمكانك الاستمتاع بغرفة فندقية للفرد في غرفة مزدوجة بـ 500 جنيه شاملة ثلاث وجبات وشاطئ خاص. كما يوجد فنادق تصل تكلفة الإقامة فيها ليلة واحدة إلى 22 ألف جنيه للغرفة الدبل، شاملة الوجبات والمشروبات وألعاب الأكوا بارك.

 

الشقق المصيفيه والشاليهات تبدأ من 400 جنيه لليلة


يَلْجَأُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الأَسْرِ المِصْرِيَّةِ إِلَى الإِقَامَةِ بِالشُّقُقِ الْمُصِيفِيَّةِ بِمَدِينَةِ الْغُرْدَقَةِ، وَالتِّي تَشْهَدُ إِقْبَالًا كَبِيرًا لِانْخِفَاضِ أَسْعَارِهَا مُقَارَنَةً بِأَسْعَارِ الْفُنَادِقِ السِّيَاحِيَّةِ، حِيثُ يَتْرَاوَحُ سِعْرُ الشَّقَّةِ فِي مَنَاطِقَ الشِّيرَاتُون والكوثر وشيري بِمَدِينَةِ الْغُرْدَقَةِ مَا بَيْنَ 400 إلى 600 جنيه في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى الشاليهات التي تَقعُ على البحر ببعض المناطق مثل منطقة فلفلة وسيسيليا بطريق القرى، والتي يصل سعر الشالية بها خلال الموسم إلى 800 جنيه، ويُسمح بإقامة 3 أفراد داخلها، وبجانب ما سبق توجد الاستوديوهات فهناك بعض الكمبوندات في مناطق الكوثر وعرابيا والذهبية وغيرها تبدأ من 400 إلى 500 جنيه في الليلة، ويتسع الاستوديو لإقامة فردين.

أسعار دخول الشواطئ العامة والخاصة بالغردقة

تحتوي مدينة الغردقة على نوعين من الشواطئ منها "العام والخاص"، وأشهر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة هو شواطئ النادي الاجتماعي والذي يقع في وسط مدينة الغردقة بمنطقة الدهار وتذكرة الدخول به 50 جنيهًا، ويأتي شاطئ 4 أو شاطئ ميريت كما يطلق عليه المواطنون بتذكرة دخول 20 جنيهًا ولا يسمح إلا بدخول العائلات فقط.
أما بالنسبة للشواطئ الخاصة وهي المؤجرة لأفراد من قبل محافظة البحر الأحمر تبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 300 جنيه للفرد رسم دخول الشاطئ.

إجازات المدارس أسعار الفنادق الشاليهات الفنادق السياحية الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة النادي الاجتماعي

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