الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تزيل 42 حالة تعد على حرم النيل

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على حرم النيل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد ٤٢حالة تعدي بمساحه ١٨ الف م٢ علي أراضي زراعية واملاك الدولة وحرم النيل بمراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات بمركز ومدينة العياط في تنفيذ ٣٥ قرار إزالة لمخالفات بإجمالي مساحة ١٦٨٢٤ عبارة عن ٢١ قرار إزالة حرم الموارد المائية والري بإجمالي مساحة ١٢٢٤ م٢ إلي جانب إزالة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة حرم نهر النيل بعدد ١٤ قرار إزالة بمساحة ١٥٦٠٠ م .


كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر التصدي لمخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لعدد ٧ حالات بناء مخالف بمساحة ١٢٨٢ م وذلك بقري أبو غالب ووردان وكفر حجازي والمنصورية وبرقاش عبارة عن إزالة غرف وحوائج وأسوار بالطوب الأبيض .


وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة  والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى . 

إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
إزالة تعديات على حرم النيل
أراضي املاك الدولة تعديات الموجة الـ 21 محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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