تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية 4 قوافل بيطرية مجانية بقرى كتامة مركز بسيون، والنحارية مركز كفرالزيات، والناوية بمركز سمنود، وعزبة مشرف بمركز زفتى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا بمبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ1079 حيوانا، و4030 طائرا بإجمالى 5109 طيور وحيوانان وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور" أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.

وأطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان" بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023"، بالتعاون مع جمعية الأورمان، لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا، في مراكز ومدن محافظة الغربية.