حبس عامل خردة قتل عاطل بسبب خلافات على ثمن الحشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عامل خردة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل عاطل بسبب الخلاف على ثمن قطعة من المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث وسؤال شهود العيان حول الواقع.

تلقي اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بشارع ال 20 بمنطقة العمراوي شرقي محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وكشفت التحريات بأن كان يوجد خلافات وقعت بين المتهم ويدعى م.ع، 28 سنة، عامل خردة، والمجنى عليه م.ا، 25 سنة، عاطل، بسبب الخلاف قيمة شراء جرعة من المخدرات، اذ أن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالقطعة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، علي اثرها طعن المجنى عليه المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح ناري "المقروطة" فأودت بحياة المجنى عليه فى الحال.

وتم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.