شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء بشكل كبير، فقد تراجعت اليوم 500 جنيها للطن.

أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

ويستعرض لـ"الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 29 مايو 2023

أسعار الذرة الصفراء اليوم الإثنين 29 مايو 2023

شهدت أسعار الذرة الصفراء هبوط في الأسعار، وذلك نتيجة إيل زيادة الإفراجات بالإضافة إلى دخول شحنات جديدة مما ساهم في توازن السوق وتوفير الأعلاف في الأسواق، وتعبر الذرة من أكثر خامات الأعلاف التي تشهد تراجع وبشكل يومي.

وقد تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي، والأرجنتيني، اليوم الإثنين 29 مايو بمقدار 500 جنيها للطن، حيث سجلت 14500 جنيها للطن صب أرضه، مقارنة بأسعار أمس فقد سجلت 15000 جنيها للطن.

وتراجعت أيضا أسعار الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني) اليوم الإثنين 29 مايو بمقدار 500 جنيها للطن لتسجل 12500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 13000 جنيها للطن.

أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف اليوم الأثنين 29 مايو

سجلت أسعار فول صويا 44 % اليوم الإثنين 29 مايو 35000 جنيها للطن.

سجلت أسعارصويا 46 % (محلي) اليوم الإثنين 29 مايو 37000 جنيها للطن.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده) 37000 جنيها للطن.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الإثنين 29 مايو 11000 جنيها للطن.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الإثنين 29 مايو 51000 جنيها للطن.

زيت صويا مكرر اليوم الإثنين 29 مايو 52000 جنيها للطن.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الإثنين 29 مايو35000 جنيها للطن.

كسب عباد 36% اليوم الإثنين 29 مايو18000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الإثنين 29 مايو24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الإثنين 29 مايو49000 جنيها للطن.

سجلت أسعار قشر فول الصويا اليوم الإثنين 29 مايو10750 جنيها للطن.