الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 29 مايو

فراخ
فراخ

شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء بشكل كبير، فقد تراجعت اليوم 500 جنيها للطن.

أسعار خامات أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 

ويستعرض لـ"الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 29 مايو 2023 

أسعار الذرة الصفراء اليوم الإثنين 29 مايو 2023 

شهدت أسعار الذرة الصفراء هبوط في الأسعار، وذلك نتيجة إيل زيادة الإفراجات بالإضافة إلى دخول شحنات جديدة مما ساهم في توازن السوق وتوفير الأعلاف في الأسواق، وتعبر الذرة من أكثر خامات الأعلاف التي تشهد تراجع وبشكل يومي.

وقد تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي، والأرجنتيني، اليوم الإثنين 29 مايو بمقدار 500 جنيها للطن، حيث سجلت 14500 جنيها للطن صب أرضه، مقارنة بأسعار أمس فقد سجلت 15000 جنيها للطن.

وتراجعت أيضا أسعار الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني) اليوم الإثنين 29 مايو بمقدار 500 جنيها للطن لتسجل 12500 جنيها للطن صب أرضه، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 13000 جنيها للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 26 مايو 2023

ضبط نصف طن قمح داخل مصنع علف بقرية برما بالغربية

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة

الذرة الأوكرانية بـ12500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف اليوم الأثنين 29 مايو 

سجلت أسعار فول صويا 44 % اليوم الإثنين 29 مايو 35000 جنيها للطن.

سجلت أسعارصويا 46 % (محلي) اليوم الإثنين 29 مايو 37000 جنيها للطن.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده) 37000 جنيها للطن.

سجلت أسعار ردة ( نخالة )  اليوم الإثنين 29 مايو 11000 جنيها للطن.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع  اليوم الإثنين 29 مايو 51000 جنيها للطن.

زيت صويا مكرر اليوم الإثنين 29 مايو 52000 جنيها للطن.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا  اليوم الإثنين 29 مايو35000 جنيها للطن.

كسب عباد 36%  اليوم الإثنين 29 مايو18000 جنيها للطن.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27%  اليوم الإثنين 29 مايو24000 جنيها للطن.

سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60%  اليوم الإثنين 29 مايو49000 جنيها للطن.

سجلت أسعار قشر فول الصويا  اليوم الإثنين 29 مايو10750 جنيها للطن.

أسعار الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء أوكراني الذرة الصفراء البرازيلي سعار مدخلات إنتاج الأعلاف أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف أعلاف الدواجن أسعار خامات أعلاف الدواجن

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

كل ما تريد معرفته عن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية