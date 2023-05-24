ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمطاعم والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، حفاظًا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن ضبط حوالي ٣ أطنان دواجن وهياكل ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم، بالإضافة إلى ضبط ٦٨٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.

كما اطلع محافظ الجيزة، على جهود إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري في شن حملات على مخازن المطاعم بشارع اللبيني بالهرم، والتي أسفرت عن ضبط نصف طن دواجن ولحوم ودهون وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة عدد من المطاعم.

كما شملت المضبوطات ضبط ٧٥٠ كيلو أسماك ماكريل ومكرونة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أبو النمرس، وتم التحفظ على كل المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجّه اللواء أحمد راشد الأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن الحملات أسفرت عن تحرير ١١ محضرًا حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ الجهة المختصة القرار اللازم بشأنهم.