الذرة الأوكرانية بـ12500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 14700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 14700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 12500 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلي حورس 2500 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني 15400 جنيه، فيما بلغ طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 37000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 38000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلى 36500 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 23800 جنيه.

- أسعار الكسب

وسجل سعر طن كسب عباد +36% 28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 49000 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين محلى 48700 جنيه، وسجل سعر طن ردة بران محلى 10300 جنيه، كما سجل سعر طن النخالة الخشنة 11700 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيهًا.

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25700 جنيه للطن. فى حين سجل طن العلف ناهى 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ21500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21500 جنيه للطن. وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ21000 جنيه.