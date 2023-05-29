الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد صرف معاشات شهر يونيو.. وخالد يوسف يتحدث عن "سره الباتع"

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

تداول خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- موعد صرف معاشات يونيو 

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات يونيو اعتبارًا من الخميس المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات مايو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4408715

- إدارة شركة العاصمة الإدارية تصدر بيانا هاما

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إننا نخطط لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على مساحة 130 ألف فدان بالعاصمة، وهناك 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرها مشروع العاصمة الجديدة وكانت 300 ألف في وقت سابق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه تم بناء 50 سفارة إفريقية نموذجية في العاصمة الإدارية، والسفارات الجديدة جاهزة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4408718

 

- خالد يوسف يتحدث عن سره الباتع

كشف المخرج خالد يوسف، عن أن مسلسل "سره الباتع" ظل حلمًا بالنسبة له منذ أن حصل على حقوق ملكية الرواية في عام منذ عام 2009، قائلاً: " كنت بحاول أستشرف ثورة يناير عبر تلك الرواية والرؤية وعملت فيها زمنين زي دلوقتي وملحقتش أعملها قبل الثورة لكثرة الأعمال وقتها المتعاقد  عليها".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4408681

 

- القبض علي المتهمين بالتعدي علي عامل في مول 6 اكتوبر 

 

تعدى عاملين بالضرب على فرد أمن أثناء عمله بأحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وقد تسببا في إصابته بكسر في الجمجمة، وألقى رجال مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4408597

 

الخميس المقبل الجدى الجديدة التعدي على عامل التضامن الاجتماعي التفاصيل الإدارية الجديدة

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