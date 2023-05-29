أصابوه بكسر فى الجمجمة.. ضبط المتهمين بالتعدى على فرد أمن فى مول بـ 6 أكتوبر

تعدى عاملين بالضرب على فرد أمن أثناء عمله بأحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وقد تسببا في إصابته بكسر في الجمجمة، وألقى رجال مباحث الجيزة القبض على المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التحقيق لكشف كافة ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم.