خالد يوسف عن "سره الباتع": حلمى منذ 2009

كشف المخرج خالد يوسف، عن أن مسلسل "سره الباتع" ظل حلمًا بالنسبة له منذ أن حصل على حقوق ملكية الرواية في عام منذ عام 2009، قائلاً: " كنت بحاول أستشرف ثورة يناير عبر تلك الرواية والرؤية وعملت فيها زمنين زي دلوقتي وملحقتش أعملها قبل الثورة لكثرة الأعمال وقتها المتعاقد عليها".

أوضح خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الربط بين التيارات الإسلامية وتغيير الهوية المصرية والاحتلال الفرنسي، متابعًا: "مصر على مدار تاريخها لم تشهد إلا احتلالين حاولا تغير هويتها وهما الاخوان المسلمين والاحتلال الفرنسي، الاحتلالين الأوحدين الذين حاولا التدخل في هوية مصر الاحتلال الفرنسي والاخواني ولكن مهما حدث عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرًا يجعلهم يصنعون المعجزات".

ذكر أنه في وقت الاخوان رغب في تقديم الرواية في صورة فيلم سينمائي عام 2012 يستشرف خروج الاخوان من سدة الحكم، مضيفًا: "إستشرفت في العمل 30 يونيو وتوقعت الاخوان مايقعدوش أكتر من سنة في الحكم وأعجب حينها بالفكرة ولكن للاسف لم يستطع الرجوع لمصر حينها وسبقتنا 30 يونيو".

وأشار إلى أنه فضل تقديم سره الباتع في صورة مسلسل أفضل من عمل سينمائي، قائلاً : "عملته مسلسل لانني وجدت الأحداث أكبر من دخولها في فيلم لأنها سوف تتناول سرد زمنين من 2010 إلى الآن ثم حقبة الاحتلال الفرنسي".

وكان قد تم عرض مسلسل سره الباتع، فى السباق الدرامي الرمضاني المنقضى ويعتبر باكورة أعمال خالد يوسف الدرامية، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم تخطى عددهم 60 ممثل وممثلة خاصة أن العمل كانت أحداثه تنقسم إلى زمنين مختلفين، منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.