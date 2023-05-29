"التضامن" تكشف موعد صرف معاشات شهر يونيو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات يونيو اعتبارًا من الخميس المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات مايو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيًا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسومًا على ثلاثين.