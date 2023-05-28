الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ أسرة من الموت غرقًا داخل قرية بطنطا

إنقاذ أسرة من الموت
إنقاذ أسرة من الموت غرقًا داخل قرية

رحم القدر أسرة مكونة من 3 أفراد، الأحد، من الموت غرقًا داخل ترعة بمركز طنطا عقب سقوط سيارتهم ونجاح الأهالي في إنقاذ حياتهم.

قام الأهالي بإبلاغ الشرطة وتوجهوا لمكان الحادث لاتخاذ اللازم قانونا وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار انتشال السيارة من مكان سقوطها.

بدأت الواقعة حينما فوجئ الأهالي بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي وقاموا بالنزول إلى الترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكن الأهالي من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع اصابات.

إبلاغ الشرطة الإسعافات اللازمة سيارات الإسعاف دون وقوع إصابات من أسرة واحدة ميت السودان نقل المصابين إلى المستشفى تجمع الأهالي ترعة بمركز طنطا

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