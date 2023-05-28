الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تثير أزمة عدم مشاركة مصر في دورة الألعاب العربية

سحر طلعت
سحر طلعت

أثارت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يوليو المقبل، خاصة التى تتميز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة كالتايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اللواء أحمد ناصر، ورؤساء اتحادات الألعاب الرياضية.

وتساءلت سحر، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، ما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميداليات ذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.

من جانبه، ثمن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية من وجهة نظر النائبة سحر طلعت مصطفى:"فوجئنا بأن البطولة تضم 20 لعبة فقط، مع ملاحظة أنها ألعاب منتقاه بشكل يزيد فرص دول أخرى فى الفوز، ويضعف من فرص مصر، نظرا لعدم إضافة الألعاب المتميزة فيها مصر، مثل كرة السلة والتايكوندو والقوس والسهم والرماية والفروسية والجولف والاسكواش ورفع أثقال بالموازين المتقدمة فيها مصر".

وعقب د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن قرار تنظيم الدورة العربية بالجزائر، كان قرار من وزراء الرياضة العرب برئاسته، ولكن إجراءات التنظيم وإضافة الألعاب ليس لهم علاقة بها، مطالبا الاتحادات الرياضية، بتقديم رؤيتها ودراستها بشأن الوضع الحالى للمشاركة، ليتم دراسة فكرة المشاركة من عدمه.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أهمية تلك القضية، مطالبا بدراسة كافة المقترحات المتعلقة بها، متابعا : "هناك خطة ممنهجة لطمس تاريخ الدولة المصرية فى عدد من المجالات مثل الفن والرياضة، وهو أمر غير مقبول"، داعيا لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، لحسم قرار المشاركة فى دورة الألعاب العربية المنعقدة فى الجزائر من عدمه، وذلك بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بعدما يتم التنسيق بين تلك الجهات وتقديم رؤيتهم وخطتهم.

النائبة سحر طلعت مصطفى دورة الألعاب العربية الجزائر مصارعة السيدات اجتماع لجنة الشباب والرياضة

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