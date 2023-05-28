أمين الفتوى: حرمان البنات من الميراث دعوة الجاهلية

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقل البشري لا يتوافق على شىء، وهنا تأتي الحكمة من تشريع الميراث، كما أنزله الله سبحانه وتعالى.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إلى أن هناك دعوتين متقابلتين، الأولى أن المرأة لا يجب أن ترث لأن الذكور يتحملون التكاليف، والدعوة الثانية هى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

وأكد أمين الفتوى أن الدعوة لحرمان البنات من الميراث، بزعم أنها لا تتحمل أي تكاليف، دعوة الجاهلية، بينما المسلمون عليهم اتباع الأمر الإلهي فقط هو الذى خلق الذكر والإنثى، فهو العدل والعليم ببواطن الأمور وظواهرها، فعلينا اتباعه حتى تستقيم حياتنا".

وأردف: "الله له حكمة في تقسيم الميراث، والمال مال الله، البشر لا يملكونه ليقسموه وفقًا لإرادتهم".

وتابع: "تلاقي واحد يقولك ليه المرأة تورث، إزاى أورث فلوسى ومالى إلى ناس غريبة عنى، لأن بنته تزوجت رجل ليس من العائلة، وعياله ليس من عائلته، وممكن الأب نفسه يحرم بنته من الميراث، وهذا اعتراض على أمر الله".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.