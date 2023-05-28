«الدستور» يكشف موقف مصابى الأهلى من نهائى إفريقيا أمام الوداد

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن موقف حمدي فتحي من اللحاق بمباراة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير قد أفادت بمعاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية ستجبره على الغياب عن مواجهة الوداد المرتقبة.

أبو عبلة أكد، في تصريحات خاصة، أن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له حمدي فتحي أثبتت معاناته من ثقل في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب بحاجة للحصول على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة فقط.

وكشف أيضًا عن إراحة حسين الشحات وعدم مشاركته غدا أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري نتيجة معاناته من إجهاد عضلي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن علي لطفي سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل، بعد معاناته من آلارم في الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي وغاب عن لقاء طلائع الجيش الماضي.