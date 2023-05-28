أظهرت النتائج الأولية عق فرز الأصوات في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التركية، بأن هناك تباين بين وكالة أنباء الأناضول الرسمية ومصادر المعارضة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت مصادر تركية معارضة، قبل قليل، حصول كيليجدار أوغلو على 50.96%، فيما حصل الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على 49.04% بعد فرز 40%.

فيما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، تقدم أردوغان على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 49% من الأصوات.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، تقدم أردوغان بـ56.55% مقابل 43.45% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 47% من الأصوات.

أعلنت لجنة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بلغت 83.99%.

أعلنت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، عن تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب فرز أكثر من 40 % من الأصوات.