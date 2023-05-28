الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اليوم، اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعرض هشام عبدالواحد، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية، موازنة الهيئة للعام المالى الحالي، لافتًا إلى أن الموازنة الجارية قدر لها مبلغ إجمالي (16 مليارًا و531 مليون و947 ألف جنيه) 16,531,947,000.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية أن الموازنة الاستثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (25 مليارًا و569 مليون جنيه) 25,569,000,000.

وأشار هشام عبدالواحد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المالية، إلى أنه من المستهدف أن تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذ عدد (مشروعات رئيسية تضمنها (50) مشروعًا فرعيًا).

حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي الجديد 2023- 2024.

وكان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قانون رسم تنمية موارد الدولة، حيث تم تعديل المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ونص تخفيض فئات الضريبة من 20% إلى 10%، والمتعلقة برحلات السفارى ونشاط الغوص والوحدات البحرية فوق أو تحت الماء، باعتبار أن ذلك فى صالح دعم السياحة، ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على المقترح، وأعقبه موافقة مجلس النواب.

وتضمنت التخفيضات الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيًا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام، نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام. رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام.

لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب النائب علاء عابد مجلس الوزراء قانون ربط الموازنة العامة للدولة

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