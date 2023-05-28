الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ ووفد الوزارة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامةواعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية.

أشاد الوزير خلال اللقاء بتجربة المحافظة غير المسبوقة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أن هذه التجربة سيتم الاستفادة من نتائجها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لعدم السماح بأي حالات غش أو تسريب للامتحانات.

وشدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان، كما أكد مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

واستعرض حجازي والزملوط جهود المحافظة في توفير مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الثانوية العامة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وأدارا حواراً مع الطلاب المشاركين بالمراجعات للتأكد من مدى استفادتهم من المحتوى المقدم، كما تفقد وزير التعليم واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المدرسة الدولية الرسمية (IPS).

وأعلن الوزير اطلاق المدرسة لتصبح الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية على أن تبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل.

من جانبه، أوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلاً وتستهدف ١٠٠٠ طالب، وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات، مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما زار الوزير والمحافظ المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، حيث تفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، كما تفقدا أيضا عددًا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا، أيضًا، المعرض العلمي بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات في بعض التجارب العلمية.

وزير التربية والتعليم محافظ الوادي الجديد اجتماع ا مع قيادات مديرية التربية والتعليم العامةواعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية

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