الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

110 من البنائيين يعملون على 3 ورديات لإنشاء معرض شبابي ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، متابعته لأعمال تأهيل موقع الأعمال بالمعرض التجاري (معرض شباب مصر) وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض لإعادته إلى وضع أفضل عليه من ذي  قبل إثر تعرضه لحريق  منذ أسبوعين.

تابع محافظ بني سويف خلال جولته اليوم استمرار وانتظام سير العمل بالموقع وتواجد المعدات والعمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، حيث تتواصل أعمال التأهيل وإعادة الإنشاء بالموقع، والتي تضمنت الانتهاء من الصبة الأرضية للموقع بمساحة تزيد عن 2700 متراً.

جار العمل في إنشاء وبناء الباكيات المعرض التي تزيد عن 100 باكية، بمشاركة نحو 110 من البنائيين يعملون على 3 ورديات "مناوبات" وذلك بالتوازي مع بدء أعمال الكهرباء "التيار الخفيف" وأعمال البياض واستكمال أعمال توريد وتشوين خامات ومستلزماات البناء والإعداد والتجهيز لتركيب الكمر العلوي.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة المستمرة لسير الأعمال والتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة من الجهاز والشركة والوحدة المحلية والمرافق،لتذليل أية معوقات "قد تطرأ" ولتوفير كافة المتطلبات لضمان انتظام واستمرار العمل مكلفاً مسؤولى الوحدة المحلية بالتواجد الميداني خلال فترات العمل التي تتم "على مدار اليوم" بالموقع الأعمال، والتنسيق التام بين الجهات لتوفير التيسيرات اللازمة مع التأكيد على تضافر الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم كل التسهيلات  المطلوبة لضمان انتظام سير العمل.

رافق المحافظ خلال جولته هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد بالشركة ومن جهاز التعمير المهندسة هبة المنشاوي مدير الجهاز بمنطقة بني سويف ومن الوحدة المحلية: هاني الجويلي رئيس المدينة، وفواز رجب نائب رئيس المدينة “المُكلف بمتابعة الأعمال”.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القيادة السياسية بني سويف جهاز التعمير شركة المقاولون العرب شمال الصعيد

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