"تعليم الإسماعيلية": 92% نسبة النجاح فى أولى ثانوى و92.20% للصف الثانى

أعلن د. محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، نسبة نجاح طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالإسماعيلية الدور للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الأول ٩٢%، بينما بلغت نسبة النجاح للصف الثاني الثانوي ٩٢.٢٠%.

وأدى الامتحانات بالصف الأول ٨٨٢٧ طالبًا وطالبة و٧٧٥٥ طالبًَا وطالبة بالصف الثاني على مستوى الإدارات التعليمية الثماني.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لمدارس المرحلة الثانوية بالإسماعيلية بإعلان نتائج الصفوف (الأول - الثاني) الثانوي صباح اليوم بالمدارس بدءًا من الحادية عشرة صباحًا.

وأكد أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.