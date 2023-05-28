الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الشهادة الإعدادية واحتساب النسبة المئوية للطلاب

وزير التعليم
وزير التعليم

درجات الشهادة الإعدادية واحتساب النسبة المئوية، ارتفعت معدلات البحث بجوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، بهذه الكلمات البحثية، مع اقتراب إعلان النتيجة، المقررة خلال أيام.

توفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام على النتيجة من خلال الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم جلوس الطالب.

وانتهت طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو.

وتقوم الإدارات التعليمية، بالانتهاء من عمليات تصحيح المواد، على قدم وساق، لتبدأ عمليات والمراجعة ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

وتستعد المديريات التعليمية، لاعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 من المحافظين، ليتم توفيرها للطلاب، والحصول عليها برقم الجلوس.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وينشر "الدستور" في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصلين الأول والثاني 2023، على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 280 درجة في الفصلين الأول و الثاني، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 80 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 40 درجة.

- الجبر ودرجته 30 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 30 درجة.

- العلوم ودرجة 40 درجة.


ويمكن للطلاب احتساب النسبة المئوية، من خلال ضرب المجموع الذي حصل عليه في 100 ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي وهو 280.

 

جدير بالذكر، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات وعلى رأسهم القاهرة والجيزة والقليوبية خلال الأسبوع الجار ، فور الاعتماد من المحافظين.

2022 2023 الاجتماعية اعلان النتيجة اختبارات نهاية العام التربية والتعليم الثالث الإعدادي العام الدراسى الحالى 2022

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