الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير إعلام لبنان: نتائج التعاون والتنسيق مع مصر ستظهر قريبا على الساحة العربية

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاوي أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الإعلام المصري في شتي المجالات.. منوها بأن نتائج هذا التعاون والتنسيق ستظهر قريبا على الساحة العربية.

وقال وزير الإعلام اللبناني على هامش ملتقي الإعلام العربي في دورته الـ 18 والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين - إنه حرص منذ توليه وزارة الإعلام اللبنانية على توطيد العلاقات مع إعلام مصر العريق وتعزيز التعاون التاريخي بين الجانبين الممتد منذ عقود طويلة.

وأضاف مكاوي: أن الإعلام العربي قادر على مواكبة التغيرات العالمية بفضل سواعد الشباب والخبرات الإعلامية المختلفة التى يمتلكها.. مؤكدا أن العالم العربي يتجه نحو الاستقرار خاصة بعد إعلان جدة عقب اجتماع الجامعة العربية الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن الإعلام يعكس صورة استقرار الدولة، فالإعلام المستقر دائما ما يكون معبرا عن استقرار الدولة ونهضتها.. وقال: إن ما يحدث حاليا في لبنان من زيادة في حرية الإعلام يصفه البعض بأنه "فوضي إعلامية".

الجامعة العربية التغيرات العالمية الإعلام اللبناني الاعلام العربي الإعلام المصري أعلام مصر استقرار الدولة المملكة العربية السعودية توطيد العلاقات

الأكثر قراءة

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

"لفسخها الخطبة".. شاب يقتحم منزل خطيبته ويذبح شقيقها فى دار السلام

"الرعاية الصحية": منظومة التمريض تشهد طفرة عظيمة نظريًا وعمليًا

"التأديبية" تجازى أستاذة جامعية تهكمت على زميلها بعد حصوله على الدكتوراه

لوتون تاون.. القادم من بعيد بأسطورة "10 أهداف للمغمور البليد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى