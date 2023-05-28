وزير إعلام لبنان: نتائج التعاون والتنسيق مع مصر ستظهر قريبا على الساحة العربية

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاوي أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الإعلام المصري في شتي المجالات.. منوها بأن نتائج هذا التعاون والتنسيق ستظهر قريبا على الساحة العربية.

وقال وزير الإعلام اللبناني على هامش ملتقي الإعلام العربي في دورته الـ 18 والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين - إنه حرص منذ توليه وزارة الإعلام اللبنانية على توطيد العلاقات مع إعلام مصر العريق وتعزيز التعاون التاريخي بين الجانبين الممتد منذ عقود طويلة.

وأضاف مكاوي: أن الإعلام العربي قادر على مواكبة التغيرات العالمية بفضل سواعد الشباب والخبرات الإعلامية المختلفة التى يمتلكها.. مؤكدا أن العالم العربي يتجه نحو الاستقرار خاصة بعد إعلان جدة عقب اجتماع الجامعة العربية الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن الإعلام يعكس صورة استقرار الدولة، فالإعلام المستقر دائما ما يكون معبرا عن استقرار الدولة ونهضتها.. وقال: إن ما يحدث حاليا في لبنان من زيادة في حرية الإعلام يصفه البعض بأنه "فوضي إعلامية".