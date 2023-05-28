المطران وردة يفتتح معرض ختام الشهر المريمي.. أبرز فعاليات الكاثوليكية بمصر

افتتح المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، اليوم معرض ختام الشهر المريمي، وذلك بكاتدرائية سيدة الوردية، بالظاهر.

جاء ذلك بحضور الأب ميخائيل إلياس، راعي الكنيسة، حيث تفقد سيادة المطران المنتجات المتنوعة، بالمعرض، مقدمًا للمشاركين كلمات التشجيع.

وفي سياق آخر، شارك راعي الإيبارشية في اليوم المفتوح، الذي يخص أبناء خدمة التربية الدينية، بحضور الأب ميشيل إلياس. تضمن اليوم الفقرات المتنوعة، بالإضافة إلى الاحتفال بأعياد ميلاد أبناء وبنات النشاط.

الأنبا توما يسلم معدات نقل البضائع على الأفراد بالبطرخانة بطهطا

وزع الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، معدات نقل البضائع على الأفراد من أبناء الإيبارشية، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

ويعتبر هذا ضمن أنشطة المطرانية، لدعم الأسر بالمشروعات الاقتصادية، لزيادة الدخل، من أجل حياة كريمة لهم.

"الإنسان الحي هو مجد الله".. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال نهاية العام الدراسي لأبناء دار سيدة السلام بمساكن شيراتون

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال نهاية العام الدراسي لأبناء دار سيدة السلام، بمساكن شيراتون لذوي الهمم، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، والأب أنطون فرنسيس، مؤسس دار سيدة السلام، وسونيا صليب، مديرة الدار، والأخوات الراهبات، وعائلات المحتفى بهم.

بدأ اليوم بالسلام الجمهوري، ثم قدم غبطة البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا أن الإنسان الحي هو مجد الله، مشددًا على أن أبنائنا ذوي الهمم، هم من ينشرون رسالة الفرح لمن حولهم.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، قدمها أبناء الدار مثل: الأغاني المختلفة، والعروض المسرحية، والعزف الموسيقي، وغيرها من الفقرات الأخرى. واختتم اليوم بتكريم ذوي الهمم، والتقاط الصور التذكارية.