الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حارس باريس سان جيرمان يتعرض لإصابة خطيرة

سيرجيو ريكو
سيرجيو ريكو

تعرض الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لحادث خطير، تم نقله على إثره للمستشفى.

وتُوج نادي باريس سان جيرمان، بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، أمس السبت.

وأكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن ريكو استغل العطلة التي منحها كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان للاعبي الفريق، وسافر لإشبيلية، لكنه تعرض لحادث خطير حيث سقط من على حصانه.

وذكر التقرير أنه في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، اصطدم حصان هارب، بحصان كان يركبه ريكو في طريقه إلى قرية هويلفا، ليسقط على الأرض، وتتضرر رقبته.

وأوضحت الشبكة أن ريكو تم نقله على الفور بواسطة طائرة مروحية، لمستشفى فيرجن ديل روسيو في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث أن اللاعب في حالة صحية حرجة وفاقد للوعي، في انتظار الاختبارات للوقوف على حالته الصحية.

وانتقل ريكو إلى باريس سان جيرمان عام 2019 على سبيل الإعارة قادمًا من إشبيلية، قبل أن ينتقل للنادي الفرنسي بصفة نهائية بعد ذلك بعام، مقابل 6 مليون يورو، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع فريقه هذا الموسم.

سيرجيو ريكو باريس سان جيرمان ريكو باريس الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

الرئيس السيسى لعمار الحكيم: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار العراق

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى