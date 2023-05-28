حارس باريس سان جيرمان يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لحادث خطير، تم نقله على إثره للمستشفى.

وتُوج نادي باريس سان جيرمان، بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، أمس السبت.

وأكدت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن ريكو استغل العطلة التي منحها كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان للاعبي الفريق، وسافر لإشبيلية، لكنه تعرض لحادث خطير حيث سقط من على حصانه.

وذكر التقرير أنه في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، اصطدم حصان هارب، بحصان كان يركبه ريكو في طريقه إلى قرية هويلفا، ليسقط على الأرض، وتتضرر رقبته.

وأوضحت الشبكة أن ريكو تم نقله على الفور بواسطة طائرة مروحية، لمستشفى فيرجن ديل روسيو في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث أن اللاعب في حالة صحية حرجة وفاقد للوعي، في انتظار الاختبارات للوقوف على حالته الصحية.

وانتقل ريكو إلى باريس سان جيرمان عام 2019 على سبيل الإعارة قادمًا من إشبيلية، قبل أن ينتقل للنادي الفرنسي بصفة نهائية بعد ذلك بعام، مقابل 6 مليون يورو، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع فريقه هذا الموسم.