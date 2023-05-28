لو فاتك التريند| كواليس تقبيل مجدى يعقوب يد إليسا في حفل خيري

تنوعت أخبار التريند اليوم الأحد، ولكن أبرزها هى قصة تقبيل مجدى يعقوب ليد إليسا فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار التريند

شباب ورياضة شمال سيناء تؤكد توفير الدعم الكامل لشباب المحافظات الحدودية

أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب عبد الوهاب، توفير الدعم الكامل لشباب رواد المحافظات الحدودية في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأهمية دعم الشباب واستثمار أفكارهم بشكل إيجابي في خدمة الوطن.

وقال المدير العام - خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء، إن الشباب والرياضة تقدم العديد من الأنشطة الهامة لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ترتيب الفعاليات ومناقشة خطة عمل الكيان خلال الأشهر القادمة، ويأتي ذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالتوعية الفكرية والثقافية ودعم الهوية الوطنية ووجود برامج رياضية تحفيزية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بها.

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كواليس تقبيل مجدى يعقوب يد إليسا فى حفل خيرى (صور)

انتشرت خلال الساعات الماضية صورا للسير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وهو يُقبّل يد النجمة اللبنانية إليسا في إحدى الحفلات، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد محمود يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته في "شوجر دادي"

كشف الفنان محمد محمود، كواليس مشاركته في فيلم «شوجر دادي» الذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية من بطولة عدد كبير من النجوم.

ووصف محمد محمود الفيلم بأنه «خفيف على القلب»، مشيدا بمجهودات كل فريق العمل والجهة المنتجة، بالإضافة لجودة الرؤية البصرية والحالة السمعية، فالفيلم يمنح مساحات عالية لكل العناصر الأخرى، منها الديكور والمونتاج والملابس، إضافة إلى أنه يبرز المعالم السياحية والجمالية فى مصر وبالأخص فى سهل حشيش التى تقع فى جنوب مدينة الغردقة وتعتبر من أفخم المشاريع السياحية العملاقة على سواحل البحر الأحمر، وتتميز بأبرز المعالم السياحية التي تجذب ملايين السائحين في العالم، وذلك فى إطار تسليط الضوء على السياحة من خلال السينما المصرية.

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فابريزيو رومانو: ريال مدريد يدرس ضم فيرمينو في الصيف

يكثر الحديث حاليًا حول مستقبل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وأعلن ليفربول رحيل روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.



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